Para Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, todas las vicisitudes que ha pasado el equipo durante el torneo, con lesionados, no es impedimento para pensar en un posible título.

Los laguneros derrotaron 2-1 al Atlético de San Luis, y aseguraron un lugar en el repechaje.

“Lo importante aquí fue ganar. Lo hicimos con justicia, pero sí me gustaría tener un volumen mayor de juego que el que estamos teniendo. Con la problemática que hemos sufrido, con la pérdida de jugadores, lo más importante es ganar. Atlético de San Luis venía de un gran triunfo, aquí hay mucha paridad, el triunfo tiene mérito, pero lo podemos hacer mejor”.

Aceptó falencias: “Nos falta claridad en los últimos metros. Hay ausencias, estamos debutando chicos, pero se logran los objetivos, hay cosas que hemos mejorado, cosas que hacemos bien y muchas por mejorar. Lo queme preocupa ahora es recuperar a todos los jugadores, a Ulises Rivas, a Preciado, al Huevo, a Rivero, quizá alguno no llegue, pero peleamos por todo esto”.

Aseguró que se piensa en el título: “Vamos a pelear hasta la última gota de sudor para ir por el campeonato. Lo primero era generar la clasificación, somos peligrosos para cualquiera. A mí no me gusta ser hipócrita, somos el equipo más joven de la Liga, y estoy seguro que estos jóvenes van a capitalizar el club. Seamos o no los favoritos, buscaremos llegar a lo más alto”.