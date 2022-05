Rómulo Otero está totalmente borrado de Cruz Azul

Ahora que el Cruz Azul vive unos de sus momentos más bajos durante el semestre y que el volante Carlos Rodríguez está fuera el resto del torneo por lesión, muchos aficionados de La Máquina se preguntan qué pasa con el venezolano Rómulo Otero, quien ni siquiera ha sido convocado para los más recientes partidos, pese a que está en buena forma física.

La razón es muy sencilla: el entrenador Juan Reynoso no cuenta con él, debido a un episodio bastante fuerte vivido hace unas semanas.



Resulta que el peruano solicitó más apoyo defensivo al venezolano, quien no estuvo de acuerdo y no contestó de la mejor manera, lo que generó un desencuentro entre ambos que casi acaba a los golpes. Hubo empujones, pero el timonel no quiere saber más de Otero.