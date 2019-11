Da lo mismo lo que ocurrió anoche en Tijuana entre los Xoloitzcuintles y el León, el Monterrey sabe que será el último clasificado a la Liguilla si esta noche vence al Atlas en el estadio BBVA.

No parece complicado. De los 10 más recientes duelos entre Rayados y Rojinegros en la capital neoleonesa, los norteños ganaron siete, a cambio de dos empates y sólo una derrota.

La más reciente victoria de los tapatíos en la casa de los regiomontanos fue el 27 de noviembre de 2014, en la ida de los cuartos de final (1-0). En fase regular, los Zorros no triunfan sobre el Monterrey como visitantes desde el 4 de noviembre de 2000 (5-2), por lo que parece una misión casi imposible la de hoy.

Antonio Mohamed lo sabe, pero también está consciente de que no pueden confiarse de más, porque serán el fracaso más sonoro del Apertura 2019 si no participan en la ronda de los ocho. “En una institución como el Monterrey, no conseguir el objetivo primario es fracaso, totalmente”, sentencia el director técnico de los Rayados. “No entrar entre los ocho, con las herramientas que tienes acá, es fracaso deportivo. De eso no hay duda y lo tenemos claro todo el grupo de trabajo”.

Por lo que ha dedicado estas dos semanas a desmenuzar al Atlas.

“Lo tenemos muy estudiado, es un equipo que intenta apretar los primeros tiempos y tenemos el plan de partido”, presume el Turco. “Pero lo que me ocupa es mi equipo. Si funcionamos como debemos hacerlo, somos el rival a vencer. El enemigo de Monterrey es Monterrey mismo”.

