El medio futbolístico inglés está apesadumbrado por el accidente que provocó que Raúl Jiménez fuera operado debido a una fractura de cráneo. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló al respecto y le deseó una pronta recuperación al futbolista mexicano.

"Por lo que oí, Raúl Jiménez tuvo una cirugía, lo que esperamos es que se encuentre bien, su salud es lo más importante y todos estamos al pendiente de eso", dijo el español.

También mandó un mensaje a David Luiz, quien se estrelló con el delantero mexicano. "Espero que Jiménez y David Luiz estén bien, que se tomen su tiempo para recuperarse y volver".



"Hopefully they both are well"

Manchester City boss Pep Guardiola has sent his best wishes to Raul Jimenez & David Luiz after their head collision pic.twitter.com/nQE0QngPjJ

— Football Daily (@footballdaily) November 30, 2020