El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, destacó el nivel del delantero mexicano Raúl Jiménez, aunque dejó en vilo si los Red Devils buscarían sus servicios.

"Raúl es otro buen jugador que ha sido relacionado con nosotros; como él hay muchos otros futbolistas que se nombran", señaló Solskjaer tras el empate sin goles con el Wolverhampton, en la tercera ronda de la FA Cup.

Aunque el Manchester United preguntó por el artillero tricolor, según la prensa inglesa, el estratega noruego se limitó a destacar su actuación en el Molineux Stadium.



Raúl Jiménez was close to winning it for @Wolves #EmiratesFACup pic.twitter.com/3FNPAhLmb9

