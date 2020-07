Todo estaba listo para que mañana se presentara con bombo y platillo, el calendario para el Apertura 2020.

Hasta programas televisivos estaban preparado, se iba a tirar la casa por la ventana en todos lados, pero…

Pero eso no va a suceder.

Las razones aún no están del todo claras. Pero todo indica que hay mucha grilla interna, que no están muy de acuerdo con la programación que había hecho el señor Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX…

Así que al final nada, no habrá programa, no habrá presentación, y no habrá calendario.

Se habla de que en una semana, en el mismo día, y en el mismo horario, se hará, ahora sí, todo el “show”, pero por ahora nos quedamos sin fechas para el Apertura 2020.

La idea es que las transmisiones de la Liga MX inicien desde el jueves y terminen los lunes, para dejar el resto de los días de la semana a la Liga de Expansión.