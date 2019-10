Philadelphia Union, a semifinales con golazo de Marco Fabián

Marco Fabián concretó el milagro del Philadelphia Union, al empujarlos a las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

El mexicano apareció cuando más se le necesitaba, luego de entrar de cambio en el primer tiempo extra (103'), cuando los suyos ya habían igualado a los New York Red Bulls (3-3), en lo que fue un cotejo de alta intensidad en el Talen Energy Stadium.

Los neoyorquinos se adelantaron con goles de Josh Sims (6') y Tim Parker (24'). Mas el cuadro “The U” puso resistencia y recortó distancias con un tanto de Alejandro Bedoya (30'). Pero en el último suspiro del primer tiempo, Tom Barlow hizo el 1-3.

Para la segunda mitad, Philadelphia Union se aferró a la remontada. Primero, obligaron a los tiempos extra con las anotaciones de Jack Elliot (52') y Fafá Picault (78'), para el 3-3.

Los de la Serpiente de Cascabel quemaron su último cambio, con el ingreso del mexicnao Marco Fabián en lugar de Sergio Santos, que en cinco minutos resolvió la eliminatoria con su gol, a los 105 minutos.

De este modo, De la Mora y los suyos avanzan a la ronda semifinal contra el atlanta United.



.@MarcoFabian_10 IN EXTRATIME!!!

Was it a shot? Was it a cross? @PhilaUnion take the lead!#PHIvRBNY // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/4L2pirjVTI

— Major League Soccer (@MLS) October 20, 2019