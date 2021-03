Pelé presume que recibió vacuna contra el Covid-19

La gente sigue siendo vacunada en muchas partes del mundo y uno de los afoturnados en recibir la dosis fue el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

"El Rey" presumió en redes sociales que fue vacunado y lanzó un mensaje en el que invita a la gente a seguirse cuidando, ya que muchas no han recibido la vacuna y esto todavía no termina.

"Hoy es un día inolvidable. Recibí la vacuna, la pandemia aún no termina. Debemos mantener la disciplina para cuidar las vidas mientras muchas personas aún no reciben la vacuna. Por favor lávense bien las manos y sigan en casa lo más posible. Cuando tenga que salir, no olvide usar mascarilla y mantener distanciamiento social. Esto va a pasar y hay que ayudarnos unos a otros", fue el mensaje de Pelé.