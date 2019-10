Para los que ya daban por un hecho que Ricardo Peláez sería el nuevo director deportivo del Guadalajara.

Pues parece que no, no se les va a conceder.

Pelaéz tenía la intención de no llegar sólo a Chivas. El directivo que todos quieren le puso sobre la mesa a la directiva de Guadalajara la incorporación de su hijo, Ricardo Peláez Ochoa, como parte de su grupo de trabajo.



Peláez Junior, trabajaría en las fuerzas básicas, tal y como lo hizo en el Cruz Azul. Pero… La primera contestación que recibió fue un “no”.

Amaury Vergara cerró, por ahora, toda posibilidad de llegar a la institución tapatía, y eso ha provocado que las negociaciones se hayan detenido.

Así que todo se encuentra en stand by, y lo que le queda al ex delantero es esperar a que don Amaury cambie de opinión, lo que se ve muy complicado, ya que el mandamás del Rebaño pidió referencias del vástago y lo que encontró no fue nada bueno.