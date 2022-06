Norma Palafox ha quedado fuera del Pachuca Femenil, la goleadora ex de Chivas también se quedó sin equipo tras el Clausura 2022, donde las Tuzas cayeron justamente ante el Guadalajara.

Y ahora que no pertenece más a las hidalguenses, Norma ha mandado un especial mensaje en su cuenta de Instagram.

"¡GRACIAS PACHUCA!… La vida está llena de decisiones y hace un tiempo tuve que tomar unas muy difíciles respectó a mi vida personal y profesional y estaré agradecida toda mi vida con el tuzasoficial por abrirme las puertas y creer en mi para seguir desarrollándome futbolística y personalmente, gracias a los directivos, cuerpo técnico y a mis compañeras, porque desde el día uno que llegue a este club me hicieron sentir bienvenida y me apoyaron para poder adaptarme lo más rápido, ha sido una etapa llena de aprendizaje donde me toco compartir cancha con personas sumamente talentosas y con un gran corazón, cualidades que nos permitieron como equipo estar en una final del fútbol mexicano".



Y agregó: "Las llevaré siempre en el corazón, nunca dejen de creer en ustedes, me llevo grandes amistades, ha sido un honor compartir cancha con cada una de ustedes y poder defender los colores de este gran club! Gracias a la afición que siempre me demostró su cariño y apoyo El fútbol da muchas vueltas y espero nos toque reencontrarnos en algun momento…Vamos las tuzas".

Palafox estuvo dos torneos con el equipo de Hidalgo. Jugó el Apertura 2021 y Clausura 2022 donde tuvo 15 partidos.



