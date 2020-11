Murió Papa Bouba Diop, futbolista histórico de Senegal

Papa Bouba Diop, excentrocampista de Senegal, Fulham y Portsmouth, falleció a los 42 años. Diop hizo 129 apariciones en la Premier League, anotando ocho goles, y también estuvo en Inglaterra con West Ham y Birmingham City.

Jugó para Senegal en la Copa del Mundo de 2002 y anotó el gol de la victoria en el partido inaugural del torneo cuando su país venció a Francia 1-0. "Una vez héroe de la Copa del Mundo, siempre un héroe de la Copa del Mundo", publicó la FIFA en las redes sociales.



Among Diop's many accomplishments, he will always be remembered for scoring the opening goal of the 2002 World Cup. RIP, Papa Bouba Diop.pic.twitter.com/O2tG9xj5J7

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020