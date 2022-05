Mohamed Salah amenaza al Real Madrid, "Hay una cuenta por saldar"

Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, busca venganza tras la final perdida contra el Real Madrid en 2018 y dijo que hay "una cuenta que ajustar".

El futbolista egipcio se tuvo que retirar lesionado a los 25 minutos de partido tras una falta de Sergio Ramos y el Liverpool perdió la final por 3-1 en Kiev, a merced de dos errores de Loris Karius y un golazo de Gareth Bale.



