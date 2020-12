Viene de un mundo que posee innumerables paralelismos con el futbol, como la lucha de poder y el colocar los intereses propios por encima de quien sea, así es que a Mikel Arriola se le ve cómodo durante sus primeras horas como presidente de la Liga MX, esas en las que ha dejado claro que sí tiene poder de decisión.

“El mandato de la Asamblea [de Dueños] fue muy claro en que debo tomar las decisiones, porque si no, no se genera equilibrio”, asegura el directivo, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Eso sí, no puedo imponer una u otra agenda. Como obligación, debo generar consenso, para tomar decisiones en beneficio del aficionado, jugadores y clubes”.

Una de las primeras es generar recursos para una industria que, como prácticamente todas, ha sido golpeada por la pandemia de Covid-19. Aunque el análisis del también político va más allá, y subraya su preocupación porque la gente no acudía en buen número a los inmuebles previo a la contingencia sanitaria.

“Quiero incrementar los ingresos de la Liga para que se reinviertan en jugadores y eso se vea reflejado en espectáculo, porque antes del Covid-19 caímos en asistencia, y buscaremos que se incremente la calidad del producto que vendemos a los patrocinadores y a la televisión. Debemos generar certeza para incrementar las inversiones”.

Modificar el esquema en los derechos de transmisión de los clubes es una posibilidad. El mecanismo sería similar al de certámenes europeos o el propio circuito de Expansión, donde son comercializados por la Liga y los beneficios son similares para todos los clubes.

“Una buena reacción de la Liga MX es voltear a ver a la Liga de Expansión, porque se puede hacer un buen paquete de forma racional”, concede Arriola. “En la Liga MX, estamos en un espacio de espera para saber qué pasa con estos litigios y qué va a decir el Ifetel de uno de los competidores de este mercado [Fox Sports]”.

“Es racional centralizar; al final, los recursos se van a maximizar. Centralizar podría generar más recursos y compensar a todos los clubes”.