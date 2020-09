Miguel Herrera arremete contra Gerardo Martino, sobreexplotó a Memo Ochoa

Miguel Herrera, técnico del América, no se arrepiente de lo que dijo al terminar el juego contra Cruz Azul. El Piojo asegura que Gerardo Martino mintió al decir que trabajó igual que lo hacen en los clubes, y si fue así, esto es algo nuevo, porque cuando él fue técnico nacional, no lo dejaron entrenar de esta forma.

“No me arrepiento de lo que dije, así fue, así viene cuando hago declaraciones. El Tata que dice que entrenó como entrenan en los clubes, y estoy casi seguro que ninguno en la Liga MX hace doble turno, en la fecha 12, nadie, es imposible. Es imposible que le meta doble turno: lunes y martes, les meta un buen trabajo, cuando creo que si los llama para la parte de futbol… No lo quiero justificar, a mí no me dejaron hacerlo (en su época de seleccionador), pero al extranjero le dan más bola”.

Y además de esto: “Ya los pidió, ya los préstamos, y ahora nos van a quitar dos por club (para la gira por Europa) está bien, no estoy de acuerdo, pero está bien”.

Se quejó del trato a Guillermo Ochoa: “Memo fue el único portero que entró desde el domingo… A Memo le tengo trabajo especial, porque tiene 35 años, hay días que trabaja muy bien, y otro regenerativo. Lo voy llevando. (Rodolfo) Cota no trabajó, Talavera tampoco porque salió falso positivo el defensa de Pumas (Johan Vásquez) y no entrenaron…. Llegan mis jugadores el jueves y me dicen ‘estamos cansados…’, está bien, pero yo presto a jugadores para que entrenen, y no estoy peleado con prestarlos, pero que él piense en dosificar… Reitero, no es cierto, no entrenan igual que los clubes, no trabajamos doble”, dijo en declaraciones a Fox Sports.