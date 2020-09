Miguel Herrera salió más que contento con el triunfo de su América y no dejó de enviarle un mensaje a sus críticos que opinan que estas Águilas están lejos de jugar bien.

“El equipo reacciona bien, pero en el primer tiempo seguimos sufriendo con la pelota parada y el segundo gol que nos hacen pues es un golazo”.

Vino la reacción. “Hicimos cambios para sacudir, cambiar formación, agarra la pelota, Benedetti entra muy bien y el segundo tiempo fue nuestro. Hoy me gustó el segundo tiempo, el volumen de juego, manejo de pelota, pero encontramos la cuadratura, no bajamos los brazos ante un equipo que genera y corre muy bien. Ahí está para los que dicen que no jugamos bien”.

No le importó pasar por supuestas jerarquías: “Arrancas trabajando para una idea, pero los goles cambia y debes modificar, si no consigues nada con lo que tienes, debes cambiar, para eso estás, no encontramos la respuesta con los que están adentro y ganamos, los que entraron manejaron el juego y tomamos la pelota, a jugar por los costados y me da gusto que el revulsivo funcionara, porque el gol es el táctico del futbol”.

Acalló críticas: “Si le hago caso a las redes sociales me tendría que ir del equipo mañana. Amanecemos como líderes, y en el vestidor se habló fuerte, como se debe de hablar. Hoy se demuestra que el equipo está trabajado y se hacen las modificaciones para esto”.

Parece que se viene buenos tiempos para los de Coapa: “Estamos recuperando gente, la competencia que habrá con Roger; tengo revulsivos, tapones y hay que seguir trabajando, no encuentro otra fórmula que no sea repetir”.

Elogió a sus delanteros: “Estoy contento con Henry y Viñas, se están entendiendo bien entre ellos, su labor fundamental de hacer goles, ahora hay que buscar que no nos hagan”.