Míchel González revela llegada de Mayorga a Pumas

El técnico de Pumas, Miguel González, comentó que solo resta que Alejandro Mayorga apruebe los exámenes médicos para que sea la cuarta incorporación del equipo de cara al torneo de Clausura 2020.

Apuntó que tiene previsto que haya cinco incorporaciones y no muchas bajas para no debilitar al equipo.



Sobre el Mundial de Clubes, espera que Monterrey consiga un buen resultado para que le den una lección a Liverpool, tras las declaraciones del técnico Jürgen Kloop quien dijo que no conocía al balompié mexicano.

