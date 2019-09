México 86 es elegido el mejor logo en la historia de los Mundiales

El logo de México 86 venció al de Sudáfrica 2010, en la pelea por ser el mejor en la historia de las Copas del Mundo, en una votación que realizó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El órgano rector del balompié del orbe lleva a cabo una encuesta por medio de sus redes sociales para definir al ganador, la cual se definió este lunes.



We’ll announce the winner tomorrow, before the Qatar 2022 official emblem is unveiled on Tuesday pic.twitter.com/9V5PzW7NOZ

After more than 500,000 votes, the #WorldCup #GreatestEmblem Final is set:

Después de 340 mil votos, el logo de la Copa del Mundo 1986 ganó con un 53 por ciento sobre el del Mundial 2010.

La selección de Argentina se proclamó campeona en México 86, luego de derrotar en la final 3-2 a su similar de Alemania, juego que se desarrolló en el estadio Azteca.



Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote

With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner

In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed pic.twitter.com/snQjkXmbhf

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2019