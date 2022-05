Mesut Özil le manda mensaje de apoyo al Necaxa previo al duelo ante Cruz Azul

Necaxa jugará este fin de semana el duelo de repechaje del Clausura 2022 ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Los Rayos han tenido un buen cierre de temporada bajo las órdenes de Jaime Lozano, mismo que genera confianza a su afición para avanzar a la liguilla.

Un sentimiento que comparte el exjugador del Real Madrid Mesut Özil, quien aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje de apoyo en su cuenta de redes sociales al cuadro hidrocálido.

Good luck for the playoffs tomorrow - I hope you win this @ClubNecaxa | @ClubNecaxaEN #M1Ö

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 6, 2022