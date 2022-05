El Real Madrid logró su tercera remonatada consecutiva en la Champions League.

Un evento que provocó múltiples reacciones al rededor del mundo, una de más más importantes la de Leo Messi al inicio del segundo tiempo extra y que se dio durante la trasmisión de streaming del Kun Agüero.

El exjugador argentino fue contratado junto a Carlos Tevez y Oscar Ruggeri por ESPN a nivel Latinoamericana y durante la trasmisión mencionó el mensaje de texto de Messi.

"Me escribe Leo", le cuenta Agüero a Carlos Tevez y este responde "Qué dice Leo...", a lo que el exjugador del City contesta: "Dejate de joder, boludo... no puede ser", en referencia a la remontada del Madrid.



