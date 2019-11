"Me decían 'pecho frío'", revela jugador del América

Sebastián Córdova no tardó en entrar en el agrado de la fanaticada americanista. Su sacrificio y peligrosidad en la cancha, lo han convertido en un jugador clave para el técnico Miguel Herrera. Sin embargo, al echar una mirada hacia atrás en su llegada al Nido de Coapa, el joven futbolista recuerda el complicado camino que tuvo que superar.

"Fue 'Chucho' Ramírez , en una visoría en Aguascalientes, en el Campo de los Sueños, ahí tomó mis datos. Después, cuando llegó [Chucho] al América, me llamó para venir a jugar. Me costó trabajo, la llegada de mi familia, la adaptación fue difícil, pero me siento fuerte", compartió Córdova en una entrevista que publicó su club, en redes sociales. "[Al encarar los clásicos] me llegaron a decir 'pecho frío y que no se me veía el carácter, me gustaba jugar esos partidos y se vio a la primera, me gustan esos rivales donde mejor me desenvuelvo".

Originario de Aguascalientes, el mediocampista aceptó que jugar con el Necaxa fue un sueño cumplido, por la cercanía con los suyos, mas fue el América el que impulsó su carrera.

"Me sentí feliz, porque iba a jugar en mi tierra [al llegar al Necaxa], está toda mi familia allá y me veían cada fin de semana, pero nada como estar acá en América , es un orgullo que se disfruta día a día. Todos los integrantes son buenas personas, me gusta estar a quí".

Respecto a sus llamados para vestir de tricolor, Córdova destapó que "me llevo bien con Alan Mozo, Cristian Calderón y JJ Macías... Y en el América con Jorge Sánchez".

Finalmente, Francisco Sebastián, quien se desempeña como dupla con el contención Guido Rodríguez y como media punta, habló de cómo mantiene la humildad.

"Para no perder el piso me concentro en jugar futbol, lo externo - como que tal club te busca- se lo dejo a mi representante. Me dedico a jugar y a ser feliz", concluyó.