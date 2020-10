Martino, satisfecho de jugar en Europa con la élite del futbol

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, se dijo satisfecho con la gira por Europa y por los juegos que sostendrá en noviembre, ante Corea del Sur, confirmado y Japón, aún sin confirmar, ambos, posiblemente a desarrollarse en Austria.



“El venir a Europa, y salir de los lugares comunes, sostener una forma de jugar, sostener la intensidad e imponer nuestro ritmo de juego, es lo que buscamos, son rasgos de valentía que destaco”.



De los rivales, dijo: “Por un lado está la elite del futbol: Francia, Alemania, Italia, Brasil, Argentina, Bélgica…”.



Después viene “la elite de cada continente, hoy lo hicimos con África y jugaremos contra Corea del Sur que es de Asia, son rivales a los que nos podemos encontrar en la Copa del Mundo… Esta bien, en el transcurso de un periodo de cuatro años, poder enfrentar a este tipo de rivaless si son de la elite. Lo veo con buenos ojos y todo genera competitividad.

Como ejemplo pongo esto, Ucrania perdió por siete goles hace unos días y hoy ganó a España. Todos los rivales crecen y hacen partidos parejos, nosotros esperamos estar a la altura de todos”.

No interesa que Raúl Jiménez no haga goles

Raúl Jiménez no hizo gol contra Argelia, y tuvo una oportunidad muy clara que desperdició. Si a esto se le suma que contra Países Bajos también tuvo algunas fallas, más allá del penalti que convirtió, se puede habar de que el delantero no tiene la mira derecha con el Tricolor, pero eso no le interesa a Gerardo Martino:

“No es relevante que Raúl no haga goles, cuando tiene la capacidad de participar del juego como lo hizo hoy. Tuvo dos asistencias, se titó atrás, ofició de media puta, dio juego, con ese nivel de confianza en que está el aporte es interesante para nosotros. No pudo marcar en ese pase de Corona, pero no me preocupa que no convierta mientras se hagan goles y él participe en el juego”.

También habló de la actuación de Jesús Manuel Corona y Rodolfo Pizarro: “De Jesús lo he dicho durante toda la semana, y hoy volvió a ser un jugador decisivo y además ha podido hacer el gol que se le negó el otro día. Rodolfo no nos ha ofrecido la mejor versión en los dos juegos, hoy fue mejor, es un futbolista que goza de nuestra mejor confianza, y nos da un aporte que el equipo no tiene.

Es un jugador que forma parte del proceso, ha sido desequilibrante en los primeros juegos, la fase final de la Copa Oro. Nos genera mucha confianza tenerlo y tenemos la intención de mejorarlo”.

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo da positivo a Covid-19