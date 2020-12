Walter Rotundo, oriundo de Buenos Aires, Argentina, siempre fue admirador de Diego Armando Maradona. Y siempre dijo que cuando tuviera dos hijas las llamaría Mara y Dona.

Su historia no pudo ser más perfecta. Hace nueve años, llegaron a si vida sus dos hijas, dos gemelas y claro que cumplió su promesa, a una le puso Mara y a la otra Dona, en honor al astro argentino. La idea le surgió después de que la selección de Argentina perdiera la final del Mundial de Italia 1990, una Copa del Mundo en donde Diego, “hizo todo por el equipo”.

"Los chicos dicen: 'yo de grande quiero ser doctor', 'yo de grande quiero ser bombero', 'yo de grande quiero tener un quiosco', y yo decía 'yo de grande quiero tener dos hijas o voy a tener dos hijas y una de ellas es Mara y la otra se va a llamar Dona”, y lo cumplió.

Han pasado ya nueve años desde el nacimiento de las gemelas. Lamentablemente Diego ya no está, pero éstas llevan su nombre con mucho orgullo.

Por lo menos así lo dice Dona: "Si me hubieran dado otro nombre, no me hubiera gustado, me hubiera gustado este. Y me encanta porque lo tengo".

Diego conoció la historia de estas gemelas y en algún momento posó con la foto del día del nacimiento de éstas y su padre se tatuó esa imagen en una de sus piernas.

