Manchester City aplasta al Watford en goleada histórica

El Manchester City vapuleó este sábado al Watford de Quique Sánchez Flores, al que le propinó un 8-0 firmando la mayor goleada de su historia en la Liga inglesa, para acechar el liderato del Liverpool que visita al Chelsea en la jornada dominical.

El recital de fútbol de los jugadores de Pep Guardiola provocó que a los 18 minutos ya ganase 5-0 a un rival que nunca tuvo respuesta. Antes de cumplirse el minuto 2 David Silva ya adelantaba a su equipo rematando a placer en el área chica un buen centro de Kevin De Bruyne.

Kun Agüero de penalti, Mahrez de falta, Bernardo Silva de cabeza y Otamendi en acción de estrategia ponían goles al vendaval del City ante la locura de la afición que acudió al Etihad Stadium.



Aunque rebajó el ritmo, los goles no dejaron de llegar en una segunda parte en la que se produjo el debut en la 'Premier' del español Eric García. Bernardo Silva completó su triplete remachando a placer dos acciones y De Bruyne puso el broche con un gran derechazo.

El Manchester City superó la mejor de sus goleadas en la Liga inglesa, un 7-0 endosado al Norwich en la temporada 2013-14.

Precisamente ante el Watford firmó la mayor como visitante, un 0-6 con Guardiola en la 2017-18. Con la goleada se sitúa a dos puntos de un Liverpool que pone en juego en la sexta jornada en su visita al Chelsea el domingo, su pleno de triunfos.



Man City's biggest ever #PL victory

