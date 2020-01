Los mexicanos que llegaron a la MLS después de jugar en Europa

Después de casi una década de jugar en el futbol europeo, Javier “Chicharito” Hernández se unirá al LA Galaxy. El mexicano será el nuevo jugador franquicia del cuadro californiano después de la salida de Zlatan Ibrahimovic.

Chicharito llegó a Europa para jugar con el Manchester United, después pasó al Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y por último el Sevilla. No será el primer caso de un mexicano que termina el sueño europeo para jugar en un equipo de Estados Unidos.

Entre los más recordados está Rafael Márquez, que dejó al Barcelona y se unió al New York Red Bulls en 2010. Pero su etapa en la MLS no fue la mejor. Solamente participó en 36 ocasiones, la afición no lo quiso y criticó en repetidas ocasiones a sus compañeros y después expresó que la liga de Estados Unidos es una “liga amateur”.

También en 2010, Nery Castillo arribó a las filas del Chicago Fire proveniente del Shaktar Donetsk. Sus constantes lesiones hicieron que jugara 8 partidos y su pronta salida del club.

Hugo Sánchez Se negaba a retirarse, cerca de los 40 años pasó del Linz, de la segunda división de Austria, al Dallas Burn de la MLS. A pesar de jugar una temporada en Estados Unidos, logró dejar huella.

Giovani Dos Santos, quien pasó por distintos equipos de Europa, llegó como refuerzo estelar del L.A. Galaxy en 2015. Dos Santos jugó cuatro temporadas y marcó 28 veces en 79 partidos disputados. Dos años más tarde, su hermano, Jonathan, también llegó del Villarreal al equipo californiano y ha tenido más regularidad que su hermano.

El Galaxy se fijó en otro mexicano, se trató de Uriel Antuna, quien después de dos temporadas con el Groningen, en 2019 decidió continuar su carrera en la MLS. En Los Ángeles solamente estuvo una temporada en la que logró ser un futbolista constante en el esquema del técnico.

Otro de los casos más sonados fue el de Marco Fabián, que dejó al Eintracht Frankfurt para jugar en el Philadelphia Union. No ha tenido la regularidad esperada con dicho equipo. Ha jugado 24 partidos y marcado en 8 ocasiones.

Carlos Vela es uno de los futbolistas de mayor cartel en la Major League Soccer. Llegó en 2018 a Los Angeles FC proveniente de la Real Sociedad. En la pasada temporada fue elegido como el MVP de la MLS, además obtuvo la Bota de Oro y rompió el récord de más goles en una temporada de la liga de Estados Unidos.