Jürgen Damm le respondió a Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres que acusó al jugador de "bajarse del barco", al anunciar que no seguiría en la institución.

Garza dijo sobre el extremo. "El tema de Damm está cerrado. Si se bajó del barco ya está y que Dios lo bendiga" ,dijo.

Ante esto, Jürgen Damm respondió vía Twitter. "Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el (Tigres)".

Damm, la semana anterior, anunció en una conferencia que dejaría a los Tigres, al término del campeonato, en ese mismo acto Ricardo Ferretti, técnico de los universitarios dijo: "No me voy a poner a llorar por un jugador que no está comprometido".

El jugador, desde que hizo este anuncio, fue mandado a jugar con el equipo Sub-20.

