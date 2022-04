Cruz Azul perdió contra el Atlético de San Luis (0-1) y ha dejado escapar la posibilidad de subir al tercer sitio de la tabla.

El Clausura 2022 ha sido irregular para La Máquina, pero pese a esta situación, Juan Reynoso confía en sus jugadores para hacer un buen papel rumbo a la siguiente fase de la Liga MX.



Sobre esto, tras la derrota de los cementeros ante los potosinos, el entrenador peruano aseguró que si viera que no está funcionando su proyecto, se haría a un lado.

“Si yo viera un equipo indolente, quiero tanto a esta institución que yo diría que no estoy aportando, pero eso no lo veo en el día a día, en los partidos, veo la respuesta de los chicos. Pero en mi caso, repito, quiero tanto a esta institución que si yo veo que soy un problema, no necesito que me corran”, expresó Reynoso Gumzán.



El técnico del equipo celeste entiende también que ya no está en ellos clasificar directos a la Liguilla, pero sabe que será de máxima importancia el resultado ante el América en la última jornada, la 17.

“Ya no depende de nosotros clasificar entre los cuatro primeros, pero esto es futbol y se pueden combinar los resultados. Todo pasa por ganarle al América el próximo sábado”, finalizó.

