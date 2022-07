Apenas hace unas semanas arrancó el torneo y este fin de semana ya se disputará la Jornada 6 del Apertura 2022.

Por ello, aquí te contamos qué equipos juegan este viernes 29 de julio en el torneo mexicano.

FC Juárez vs Toluca: Este partido, que será el primera de la sexta fecha de la primera división mexicana, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:05 horas.

El duelo entre Bravos y Diablos Rojos estará en TV Azteca y Fox Sports.



LIGA DE EXPANSIÓN MX

En la Liga de Expansión MX sólo habrá un partido, correspondiende a la Jornada 5.

En esta categoría, hoy juegan los Venados de Yucatán contra el Atlético Morelia en el Carlos Iturralde a las 19:00 horas.



LIGA MX FEMENIL

La Liga MX Femenil cierras las actividades de la Jornada 4 del Apertura 2022 con tres partidos:

-Toluca vs Santos (17:00 horas)

-Tigres vs Necaxa (19:00 horas)

-Mazatlán FC vs América (19:00 horas)

