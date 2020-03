Liga MX: ¿Por qué Guadalajara lograría aplazar partido contra Querétaro?

Hay una razón por la que la directiva del Guadalajara ha manifestado que pedirá aplazar su partido de la Fecha 11, contra el Querétaro, programado para disputarse el 22 de marzo, en pleno Preolímpico de la Concacaf.

Es cierto que el reglamento de competencia impide que los clubes pospongan encuentros a causa de convocatorias a la Selección Nacional, pero el alto mando de las Chivas tiene un as bajo la manga con el que espera se acepte su propuesta: el selectivo rumbo a Tokio 2020 no es en Fecha FIFA, por lo que no existe obligación de ceder a los futbolistas.

Leer también: Dan la lista oficial para el preolímpico

Recordará a la Federación Mexicana de Futbol que los prestó "de buena fe", por lo que apelará a que esa "buena fe" sea recíproca y se le permita posponer.

Jaime Lozano, director técnico del Tricolor Sub-23, convocó a seis elementos de las Chivas para el torneo: Fernando Beltrán, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, José Juan Macías, Jesús Angulo y Uriel Antuna.