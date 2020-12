El futbol no se pelea sólo en la cancha, también fuera de ella. El estar sentado en la silla de presidente de la Federación Mexicana de Futbol, o como en el caso de Mikel Arriola , la Liga MX, no es nada sencillo. Sabe que está en una silla muy caliente.

“La política y el futbol tiene un elemento de subjetividad muy alto. Todos tenemos nuestra verdad en el futbol, eso se puede ir administrando con buenos diagnósticos de la realidad, buen manejo de números y capacidad de comunicar esas realidades”.

Entiende la pasión, pero pide raciocinio: “Hay subjetividad en el futbol, en la Liga, pero hay racionalidad y si empujamos hacia las decisiones racionales, con buen diagnóstico y diseño de medidas, le vamos a quitar subjetividad y podemos reducir los conflictos”.

Ojalá siempre tuviera a su alrededor un gran consensó, pero sabe que no será así: “No asumo ni estoy ilusionado en que nadie me vaya a cuestionar o inconformarse, pero trataré de explicarme con métodos y sustancias, no con opiniones”.