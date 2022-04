Miguel Herrera salió más que enojado a la conferencia de prensa, luego de que Necaxa derrotó 2-0 a los Tigres en el Estadio Victoria.

El Piojo llegó a la sala con una laptop en la que tenía la imagen congelada de la jugada que originó el primer gol de los Rayos.

Herrera acusa que Rodrigo Aguirre estaba en fuera de lugar, pero más que esto, señala que el arbitraje le cambió el rumbo a los felinos en el encuentro, y de paso, a uno de los periodistas a quien le dijo: "pensé que serías más inteligente".



"Perdón que te lo pregunte pero pensé que ibas a ser más inteligente", arrancó Herrera.

"¿Qué detalles? ¡Este! (señala la pantalla), si se marca (el fuera de lugar), el partido sigue. No demerito el trabajo del Necaxa, esto pasa porque sufres la jugada como la del primer gol y te cambia todo el panorama", dijo en tono molesto el Piojo.

El técnico de los felinos reconoce que no dieron un buen partido, ni con los cambios, pero reitera que el arbitraje fue incorrecto y los afectó. "No tuvimos un buen partido, lo acepto, pero cuando pasan estas cosas...".

Y entonces aceptó que probablemente sea multado y además regañado por la directiva universitaria, pero reiteró en el mal trabajo del silbante y de la gente que opera el VAR.

"Por esto llamarán a mi directiva, mi directiva me va a regañar. Pero el instrumento funciona, ahí está la prueba. Esto es una toma de la TV, en el VAR también debe estar. Se enojan cuando lo hacemos por este medio, todos los partidos hay una jugada, una situación y los que siempre sufrimos somos nosotros, los técnicos somos los que perdemos la chamba, yo no he visto que los árbitros sean despedidos. Y lo sé, me van a multar, está bien, me la como, pero esto de acá cambió el partido".



Y finalizó: "La herramiento (VAR) funciona. No le echemos la culpa a la herramienta. El VAR sirve, está clarita la jugada, nosotros desde la banca la vimos. Los de arriba quieren pitar, el árbitro estuvo ahí dos minutos. Así como a mí, también debe venir un castigo para ellos".

