Vaya que existirá disparidad en las transmisiones de los juegos de ida y vuelta de la gran final del Guardianes 2020 entre León y Pumas, porque mientras en el encuentro de ida habrá una gran recepción a nivel nacional e internacional; en la vuelta, en el definitivo, poca gente tendrá acceso.

El partido del próximo jueves a las 21 horas a celebrarse en el Olímpico Universitario, será transmitido por Televisa, TV Azteca, y TUDN, para los Estados Unidos, además de sus plataformas digitales, lo que da un universo de 63 millones de televisiones.

Pero la vuelta…

El encuentro a jugarse en el estadio de León el domingo a las 20:30, será transmitido sólo por una televisora, Fox Sports México, que no tiene una gran simpatía en estos momentos, dentro del futbol mexicano, ya que se encuentra en un litigio por algunos equipos como Santos, que se sienten traicionados porque los han abandonado en el tema de transmisiones y promoción; además no se sabe cuánto se desligará de Disney, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sigue dando prórrogas porque no hay un real comprador y sus transmisiones dejan mucho qué desear.

En total, ese juego lo verán en unos 160 o 170 mil televisores.

Así que en cuestión de las transmisiones, se ve muy dispareja la gran final del futbol mexicano.