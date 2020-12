Se dedicará al cien por ciento a su academia Altium by “Güero” Real. Para José Luis Real , el Toluca fue su último equipo donde trabajó como formador en fuerzas básicas, porque eso en México ya no sucederá a menos que le hablara un equipo con el cual se siente en deuda, el Atlas, porque aquí le dieron la oportunidad de iniciar carrera profesional.

El “Güero” Real precisó que de ahora en adelante formará jugadores pero en academia, de igual manera entrenadores y dará clínicas en Estados Unidos, con lo cual será dueño de su tiempo, gozará más a su familia, con quienes tomó la determinación de no trabajar más en equipo de México como responsable del área de formación de talentos.

“Solamente hay un club que pudiera cambiar esto, sería el único por el que podría aceptar (regresar a la formación de jugadores) y es Atlas, porque me siento en deuda por una parte, ya que inicié aquí como formador y como técnico, es cierto que culminé en Chivas pero los que vieron en mi algo que yo no veía, es Atlas”.

El “Güero” Real mencionó que quiere darle toda su experiencia a las nuevas generaciones, aportarles lo que a él no le dieron y en su academia irán en fases, primero van con niños de cinco a 12 años y avanzarán poco a poco, hasta desarrollar todo lo que traen en mente.

Un aspecto vital es transmitir sus conocimientos a todos los técnicos en México que así lo requieran, porque a él no hubo quien le echara la mano y le parece muy egoísta que suceda esto en nuestro país, lo cual aseguró se debe a que no existe esa cultura de ayuda para los demás.

“Ahora que estamos inaugurando mi escuela, donde atenderemos a jóvenes futbolistas, entrenadores principiantes y no tan principiantes, me puse a buscar fotos de cuando inicié en Atlas de formador y no tengo. Es una lástima que no haya tenido fotos con Marcelo Bielsa, con los entrenadores de esa etapa. Me pesa y me siento en deuda con Atlas, le tengo mucho cariño y es cierto, viví lo mejor en el futbol con Chivas como futbolista, viví lo mejor en etapa de más reconocimiento en Chivas y no se hicieron muchas cosas muy bien”.

Real espera ayudar a muchos técnicos a cumplir sus sueños, estará siempre para aportarles, para impartirles sus experiencias y si en el camino Atlas le llega a llamar, con gusto aceptaría para un proyecto grande, globalizado donde todos salgan ganando, dando formación a jóvenes y formando entrenadores.