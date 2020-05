Tan criticado, tan vapuleado, pero en el futbol mexicano ya lo sienten como algo indispensable. Si es que el torneo regresa, si es que el balón vuelve a rodar en las canchas del futbol mexicano, “que también vuelva el VAR”, pide Gabriel Caballero, técnico de los Bravos del FC Juárez.

“Se equivocará, pero el VAR ha limpiado lo que pasa en la cancha”, apunta el entrenador de los fronterizos, quien —como todos— se encuentra a la expectativa de qué sucederá con la Liga MX.

“Es algo que está fuera de nuestras manos”, opina el exjugador de Santos, Atlas, Puebla y Pachuca, “pero ojalá siga”, y que siga con VAR.

Una de las recomendaciones de la FIFA, para el regreso del futbol a las canchas, es que el VAR —el llamado Árbitro Asistente en Video— pueda ser prescindible, debido al alto costo que acarrea manejarlo en cada juego. En México, es de aproximadamente 350 mil pesos por partido.

“Si lo hemos manejado en todo el torneo, creo que lo ideal es que se siga manejando hasta el final de éste”, menciona Caballero, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

No le importan los errores que se han suscitado alrededor de la herramienta arbitral: “Lo han criticado mucho, sí, pero es una ayuda a los árbitros, que viene bien en muchos sentidos. Ha limpiado las injusticias que se presentan en la cancha. Si el torneo regresa, debe ser con éste”.



El técnico del FC Juárez se encuentra a la expectativa. No sabe qué pasará con el campeonato, pero mientras eso se decide, su deber es tener a su equipo lo más en forma posible, aunque sabe que no regresará al mismo nivel previo al parón por la pandemia de coronavirus, ritmo que sirvió para colocarse en el octavo lugar de la tabla, en zona de clasificación a la Liguilla. “Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido por méritos propios. Desde la Jornada 2, estamos entre los ocho mejores del torneo, y eso dice que las cosas se han hecho de buena manera. Queremos que el torneo se juegue completo, sabemos que no depende de nosotros, pero ojalá se den los tiempos, se pueda regresar y terminar lo que comenzamos todos los clubes”, dice.

El regreso no será nada sencillo, todo deberá planificarse muy correctamente “para no desgastar a los jugadores. Vendrán juegos cada tres días, viajes muy seguidos, mucho estrés para todos, y por eso la regla de los cinco cambios puede servir de mucho. En serio, ojalá se pueda completar, porque Juárez es un club muy serio, muy organizado, que ha ido de menos a más desde que llegó a Primera [por medio de la compra de la franquicia de los Lobos BUAP]. Hoy, tenemos muchas más alternativas que las que teníamos hace seis meses. Estamos entre los ocho primeros y, si logramos clasificar, será un premio a un trabajo metódico y constante. El siguiente paso será mantenerse, establizarnos, porque esta plaza lo merece y lo necesita por muchos motivos”, pero para que eso suceda, se necesita que haya futbol en la cancha, lo que —todo indica— no pasará.