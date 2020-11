Ricardo Ferretti es directo, el técnico de los Tigres culpa a la comisión arbitraje y directamente le dice a Arturo Brizio que el VAR “quiso equivocarse y perjudicar a su equipo”.

“Del arbitraje no me gusta hablar, no entiendo al VAR, pero en el segundo gol que anotamos…”.

El Tuca se enojó: “Se dice que en un gol, un penalti, se revisa, y el segundo gol es legítimo, y lo que se espera por lo menos es una revisión del árbitro o el VAR para avalar si es o no es… Hoy cometen una equivocación muy grande. Nos mandan al repechaje, y le quitan un título de goleo a un jugador”.

El gol anulado fue de André-Pierre Gignac, “y nos afecta en el marcador final y en la clasificación de una Liguilla. Hoy le digo a (Arturo) Brizio, no estoy contra el arbitraje, siempre lo apoyo, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse”.

-¿Por qué dice que quisieron equivocarse contra Tigres?

“Cuando hay una expulsión, el árbitro va y se revisa; cuando hay un penalti, el arbitro va y revisa. Cuando hay un gol el arbitro escucha y revisa… Por qué carajo hoy no lo hicieron”.

Y remató. “Hoy tuvimos muchas ocasiones de gol, pero fallamos y cuando le metimos nos lo anularon mal”.

Además dijo que equipo como Tigres, pierden mucho cuando entran a algo como el repechaje: “Entrar al repechaje es difícil, hay quienes tienen mucho que ganar y poco que perder y nosotros estamos en mucho que perder y poco que ganar. Nosotros con el plantel que tenemos, se espera que pasemos a la etapa de Liguilla”.

Si hay algo que criticar, fue que Tigres no pudo lograr mantener la ventaja en muchos juegos: “Me deja mal sabor de boca, porque hemos dejado escapar, por no mantener el marcador, unos siete puntos. Hoy en lo personal la situación del último gol, son cosas que pasan, igual nosotros la hemos aprovechado…”.

Aún así, Tigres debe de ser favorito al título, pero: “Yo no me pongo como favorito, pero si lo ponen ustedes está bien. Lo debemos de mostrar en la cancha, que me digan favorito afuera no me sirve de nada”.