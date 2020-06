Liga MX está por encima de Argentina y Chile: Pablo Guede

La Liga MX está por encima de la de Chile o Argentina, consideró el ex técnico de Morelia, el argentino Pablo Guede, quien afirmó que está dispuesto a mantenerse en México si se le presenta la oportunidad.

“Creo que es una liga muy competitiva, es dependiendo con quien lo compares, si me dices que con Chile y Argentina, en este momento está por encima, el campeonato mexicano tiene muchos atractivos”, dijo.

Explicó que “no por tener dinero vas a salir campeón de punta a punta, la Liguilla le da otro matiz y el aspecto geográfico también es muy importante, con los grandes jugadores y entrenadores que tienen, la hace muy competitiva”.

“Lo dije un par de veces, me encontré con un futbol brillante, me gustó mucho el futbol mexicano, la competitividad que tiene para mí es muy buena y me encantaría si se da la posibilidad de poder seguir en el futbol mexicano”, declaró a una televisora internacional.