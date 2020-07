La competencia será dura. Encontrar un lugar en el equipo titular no será nada fácil y lo sabe perfectamente Ángel Zaldívar, quien ve muchas coincidencias en su regreso al Guadalajara y todo ronda a un número muy especial.

“Mi rol es liderar, transmitir, compartir experiencia para que todos estemos en el mismo lugar. No soy el mismo Zaldívar, soy diferente. Hay que regresar a los años gloriosos. Vamos por la 13, esa es la mentalidad que debemos tener y desde ahora la vamos construyendo. Traeré el número 13, así que vamos por la 13, mi hija Alana cumple años el 13 y quedo perfecto”.

Respecto al primer partido que tendrá en su regreso al “Rebaño”, “Chelo” precisó que se jugará con intensidad porque hay mucho en juego, este tipo de encuentros aunque amistosos, se deben ganar.



“Lo viví desde las fuerzas básicas, sea amistoso o en Copa o Liga, se juega diferente. Espero tener la oportunidad de participar porque será muy importante, nosotros como Chivas debemos ganar todo lo que se nos presente”.

Respecto a cómo se ha sentido el delantero en su regreso al equipo, manifestó que está muy bien en todos los aspectos, que adaptación sin problema alguno y en los entrenamientos se ha reflejado.

“Me he sentido muy bien, no me ha costado nada la adaptación, existe un plantel muy competitivo y cada entrenamientos vamos encontrando el estilo que es dinámico, es intenso el equipo, se refleja en cada entrenamiento y estamos ya enfocados en los partidos que se vienen. Todos estamos enfocados que debemos iniciar de la mejor manera”.

El atacante mencionó que todos sus compañeros están disfrutando la pretemporada, que andan muy ansiosos de que todo inicie porque se pasaron mucho tiempo en casa y lo que antes se les hacía pesado, como lo físico, ahora todo lo hacen con más alegría.

“Veo excelente al equipo, ha sido una pretemporada diferente, la hemos disfrutado mucho tras estar tanto tiempo en casa entrenando, estar en el campo haciendo ejercicios es bonito, ahora todo lo disfrutamos, lo físico, correr en el campo y todo es diferente”.

