Se llevó a cabo la Asamblea de Clubes de la Liga MX, en la cual Mikel Arriola dio a conocer que entre otros acuerdos, está el realizar mesas de trabajo para trabajar sobre el arbitraje, tan criticado en las últimas fecha; además se amplió el tiempo para que Querétaro se pueda vender. A partir del próximo torneo se utilizará un cronómetro para apresurar los saques de banda y meta y así ampliar el tiempo efectivo de juego.

Arbitraje

Mikel Arriola al fin aceptó que en la cuestión de arbitraje hay preocupación de parte de los clubes.

“Yon de Luisa, presidente de la Liga MX, hizo un planteamiento en la cuestión arbitral. Habrá mesas de trabajo para encontrar mejorías en el servicio que se le presta a la Liga MX. Se llevó buena parte de la reunión”.



Venta de Querétaro

El presidente de la Liga MX señaló que la venta del Querétaro se ha dificultado, por lo que se dará más tiempo: ”Se habían acercado diversos compradores, pero el fenómeno económico de tener plazo, le castigan el precio. Si pasa eso se devalúa de manera transversal la industria. Se determinó que la compraventa se haga lo antes posible, pero que al Club Querétaro se le trate de manera equitativa”.

Cronómetro

Sobre el tema del cronómetro en la cancha, Arriola dijo que a partir del próximo torneo, se medirá el tiempo para efectuar saques de banda y de meta.

“Llevamos cuatro temporadas analizando el tiempo efectivo de juego. Hemos exprimido el limón, pero podemos sacarle más jugó. Queremos subir el tiempo efectivo. De aquí a dos semanas debemos de determinar el promedio ideal para reanudar los saques de banda, saques de meta. Quien no lo haga en el tiempo marcado, será sancionado”.

Ascenso y descenso

Fue claro al decir que en el tema del ascenso y descenso, las cosas seguirán igual mientras no haya cuatro equipos de la Liga de Expansión, con certificación: “Subirán los equipos que estén certificados. La U de G está certificada, conocemos sus gastos, ingresos, como aplicó el fondo de mejoras. El año que viene seguiremos con el Comité de certificación. Si hay cuatro certificados se jugará el campeón de campeones, y habrá ascenso”.



Inversión

En la cuestión de la propuesta del grupo inversor Apollo Global Management, por ser parte de la Liga MX, Mikel Arriola mencionó que se pedirán más datos a los supuestos inversionistas. “Contestaré al propio fondo para conocer una propuesta detallada. No hay suficientes elementos para hacerle planteamientos a los equipos”.

Promotores

Finalmente se dio a conocer que los Agentes de Jugadores o Promotores, no podrán tener acceso a los juegos de las categorías menores, si no están debidamente acreditados y en todo caso, no podrán acercarse a los jugadores en zonas exclusivas.

“Se estructurará el padrón de agentes que podrán acceder a los juegos de fuerzas básicas. No podrán entrar a los campos, vestidores, estacionamiento en todos los juegos de fuerzas básicas de todas las categorías. .Quienes no respeten serán multados y si hay reincidencia serán suspendidos de hacer transacciones entre seis meses y un año”.

