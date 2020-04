Varios directivos de equipos en la Liga MX evaden los cuestionamientos en torno a la reducción o ajustes de salarios a los futbolistas de manera temporal, como lo han hecho el Santos, el Atlas, el Querétaro, los Pumas, el Pachuca, el León y el Toluca.

Para no meterse en conflictos legales con sus jugadores y/o empleados, algunos de los dirigentes del futbol nacional prefieren no profundizar en el tema, ni siquiera con su gente cercana, a pesar de que ya tomaron la decisión de hacerlo o no.

La postura de los restantes 11 conjuntos de la Liga MX aún es desconocida y, cuando algún directivo ofrece declaraciones en esta época de Covid-19, lo primero que deja claro es que de los salarios no hablará.