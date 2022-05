Eran los 90, el futbol mexicano estaba en una época de inestabilidad y el Puebla, “era el coco del América”, asegura Emilio Maurer quien era el dueño del equipo de La franja en esa época.

Maurer revolucionó a la Liga Mexicana en esos años, se atrevió a desafiar al poder televisivo, dueño del América y que controlaba a la Federación Mexicana de Futbol, tanto que les quitó la presidencia del organismo, pero en venganza, fue a dar a la cárcel y perdiò a su amado equipo.

“Quizá, si no hubiera querido cambiar al futbol mexicano, aún sería dueño del Puebla”, rememora.



En 1993, cuando ya había salido de la FMF, alguien lo acusó de desvío de fondos y la justicia actuó de inmediato. “Me metieron en la cárcel y nos quitaron al Puebla. Lo peor del caso, es que el futbol mexicano sigue igual, no sirvió de nada la revolución que hicimos junto a Paco Ibarra, que en paz descanse”.

Han pasado muchos años desde esa afrenta. Maurer salió de la cárcel, aunque perdió a sus camoteros sigue yendo cada quince días al estadio.

-¿Alguna vez, alguien del América, los dueños, le ofrecieron disculpas por eso?

“Qué me van a ofrecer disculpas. Son soberbios siempre se manejaron así. Con quien osó enfrentarlos lo trataron de esa forma, como me trataron a mí. Emilio Azcárraga, el Tigre, en uno de sus libros, dijo que le hice perder mucho dinero. Eso no lo perdonaron. Y no me interesan sus disculpas”.

Emilio Maurer, junto con Francisco Ibarra, trajeron muchos cambios al futbol mexicano. “Trajimos a César Luis Menotti a dirigir a la Selecciòn, pusimos las bases para ir a la Copa América y luego, el Güero (Alejandro) Burillo, terminó el trabajo y fuimos a la Copa Libertadores. Pero todo eso lo echaron a perder. Hoy estamos peor, ya ni los Gigantes de la Concacaf somos, Estados Unidos y Canadá nos ganan en selección y también en clubes”.

Lo único que se mantuvo como cambio, “fue que los equipos ganaran un poco más por la cuestión de televisión y también la selección. Antes ganaban tres millones de pesos por juego, la Selecciòn Mexicana cinco si bien le iba. Ahora no, son millones y millones para todo. Eso fue lo único que sirvió de todo lo que hicimos, porque de eso, no queda mucho, casi nada”.

Pero el amor por el Puebla no lo pierde por eso cada vez que juega de local la Franja, se le ve en su palco. “En estos tiempos le dábamos su medicina al América, siempre le ganábamos, porque éramos un equipazo que siempre aspiraba al título, no como ahora que se conforman con llegar a la Liguilla”.

En ese tiempo ofrecíamos todo, los empresarios que estaban conmigo, primas triples y demás cuando se jugaba contra el América, que no nos veía ni el polvo. Pero esos eran otros tiempos”.

