En sus últimos siete partidos, las Chivas de Marcelo Michel Leaño suman un triunfo y esta situación ha provocado que el Rebaño salga de los puestos de Liguilla.

La situación del Guadalajara no es la mejor y parece preocupar muy poco a la directiva rojiblanca. Hace unos días, Ricardo Peláez respaldó el proyecto de Marcelo Michel Leaño.

“La obligación de este equipo es estar en la Liguilla y ser contendiente. No estoy contento con los puntos. Así como les digo que no estoy contento, les digo que mantengo el proyecto”, dijo hace una semana el director deportivo de las Chivas.



Sin embargo, el interinato, que después mutó en la primera opción para el banquillo, sigue sin dar resultados y ni siquiera la llegada de José Juan Macías parece ser la solución.

Esta noche el conjunto tapatío tiene la importante tarea de vencer a un Toluca que no pasa por su mejor momento, pero que jugará de local y busca también amarrar sus puestos en el repechaje del Clausura 2022.

El Rebaño, con un partido menos, se encuentra en la posición 14 con 13 puntos, los mismos que su acérrimo rival el América, que en medio de su crisis cambió de director técnico.

“Hacía tiempo que este equipo no tenía lapsos tan destacados de funcionamiento”, justificó Peláez... Aunque en los números no se refleja el buen funcionamiento. Las Chivas deben ganar en una plaza donde no lo hacen desde 2019. De no hacerlo, la presión aumentará en un seno rojiblanco ya de por sí turbulento.

La más reciente visita del Guadalajara al Infierno se presentó en el Guardianes 2020, con resultado desfavorable para los tapatíos, que perdieron por la mínima ante los Diablos Rojos.

