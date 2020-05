La decisión de terminar con el Clausura 2020 ha recibido opiniones divididas en la afición, sin embargo, todos los clubes han respaldado lo señalado por la Liga MX, buscando no arriesgar algunos escenarios en el futbol mexicano.

Omar Esparza, campeón del mundo con la Selección Sub 17 en 2005, consideró que la postura que tomó la Liga MX fue la adecuada, buscando mantener la integridad no solo de los jugadores, sino de todas las personas que rodean a la Primera División en nuestro país.

“Es difícil opinar sin saber a profundo del tema, sobre la pandemia, pero creo que fue lo mejor por la integridad de los jugadores, de toda la gente involucrada en el futbol. Primero está la salud, es algo que no puedes planear nada con esto de la pandemia. Es complicado ponerte de algún lado pero creo que fue lo mejor, el haber suspendido el torneo de lleno el torneo y pues esperar a que todo se pueda normalizar y se vuelva a arrancar”.

La determinación de cancelar el torneo trajo varios puntos importantes, entre ellos el dejar vacante el título, en un debate donde algunas se encuentran a favor y otros en contra de no haber considerado nombrar como campeón a Cruz Azul. Pero, basado en el formato de la Liga MX, Esparza cree que fue la decisión justa.



“Es lo más justo. Uno opina por lo que ve, es lo más justo por la forma de sistema que tenemos. Se tiene que jugar una liguilla, sabemos que la liguilla es otro torneo, porque a veces el superlíder te elimina el octavo lugar en la primera ronda, entonces creo que es lo más justo, porque así se ha llevado ya desde hace muchos años el futbol mexicano. Es lo mas justo para el futbol mexicano, no podrías encontrar a un campeón en el formato que se lleva acá”.

La preparación para el siguiente torneo ya podrá ser más relajada, sin prisa, pero se tiene que considerar dar un buen tiempo de pretemporada, para no afectar al rendimiento dentro de cancha.

“Con esta nueva noticia, prisa ya no llevamos por regresar. Creo que si puede afectar demasiado, se tiene que dar un muy buen tiempo. Ya ni el tiempo de la pretemporada porque aún así regresas y de repente en las primeras jornadas hay lesionados, ahora llevamos dos meses y medio parados hablando en general del futbol mexicano en todas las categorías, se tiene que retomar todo. En dos semanas puedes estar bien físicamente, pero en lo futbolístico se pierde todo muy rápido. Esperemos que no se lleve prisa”.

Las complicaciones en Tercera División

Omar Esparza se encuentra trabajando en una tercera división dentro del Deportivo Cafessa. La pandemia dificultó varios casos y ha vivido situaciones complicadas con los juveniles, pues encuentran limitaciones para mantener a flote los gastos del hogar.

"También hay unos jugadores, es una Tercera División, no se les paga, muchos no tienen un sueldo, muchos no tienen las mismas posibilidades económicas, muchos nos han dicho ‘profe, tengo que salir a trabajar’, uno lo que les pide es que se cuiden, que traten de entrenar. Se entiende que es una edad complicada, no se les está depositando como para decir ‘no salgas’. Es muy complicado, si salen, pues les pedimos que sea con las medidas adecuadas para que se cuiden”.

Por ello, parece complicado observar algunos casos de futbolistas en la Liga MX que no han respetado las medidas de aislamiento. Esparza entiende que a un juvenil no se le puede exigir que deje de trabajar para no salir, caso contrario a los profesionales.

“El jugador en activo tiene un respaldo económico, tu club se hace cargo y si dice que no salgas creo que tienes todo para no salir y si necesitas salir, es con las medidas necesarias. No se lo puedo pedir a un chavo que dice que tiene que ir a trabajar, que trabaja a la par de su papá”.

