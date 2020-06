El presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, reveló que se mantuvo en contacto con Enrique Bonilla, quien en un principio le afirmó que los lugares 19 y 20 de la Liga MX estaban disponibles para una compra.

La versión cambió días después. La directiva de Leones Negros, ya con inversionistas respaldando el proyecto, volvió a contactar a Bonilla tras los rumores que sitúan al Atlante en el máximo circuito. La respuesta ahora fue un no contundente.

“Lo que hicimos nosotros hace algunas semanas, en la última reunión que tuvimos delante de los 12 clubes, yo le hice la pregunta al presidente Bonilla, de que que iba a pasar con los lugares 19 y 20, que si estaban disponibles y me dijo que si pero que no había postores, entonces lo que nosotros hicimos fue pedirle las condiciones, lo que teníamos que hacer, que cumplir, para poder adquirir uno de los certificados de afiliación que estaban disponibles, dijo que lo checaría. Esta semana vuelvo a tocar base con él, a raíz de que se empiezan a intensificar los rumores del tema de Atlante y me dice que los lugares 19 y 20 no se van a vender. Si nosotros reactivamos esta inquietud fue porque nos dijeron que estaban disponibles los lugares 19 y 20”, detallo Alberto Castellanos.



El conjunto tapatío comienza a percibir un entorno adverso hacia ellos, pues ante la insistencia de hacerse de un lugar en la Liga MX, se ha cambiado el reglamento y es por ello que buscan respuestas directas de Yon de Luisa, presidente de la FMF.

“Si la liga ya tenía 19 equipos, desafiliaron al Veracruz, tienen dos lugares disponibles, las reglas que ellos mismos habían puesto era para llegar a 20 equipos si hay dos lugares disponibles, pero pareciera que en ningún escenario podría ser un espacio disponible para Leones Negros, eso es lo que nosotros estamos percibiendo y de ahí la carta que enviamos, principalmente a Yon de Luisa, que bueno, finalmente los temas de nosotros los tocamos con el presidente de la liga, que es el mismo presidente del ascenso y la liga mx, entonces pues tratas de buscar otra instancia, que pueda escucharte y tener mayor sensibilidad y que pueda darte las respuestas”.

