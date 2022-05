Final de la temporada 1994-95, final que enfrentaba Cruz Azul, número tres de la tabla contra el cuatro, el Necaxa. Todos saben la historia, los Rayos al mando de Manolo Lapuente vencieron a La Máquina de Luis Fernando Tena por global 3-1.

Pero hubo un punto clave en esos dos juegos, la famosa marca que le hizo Efraín 'Cuchillo' Herrera del Necaxa al mejor extranjero de esos años en México: Julio Zamora de Cruz Azul. Una marca que se hizo legendaria.



El 'Cuchillo', a 28 años de ese juego, lo recuerda como si fuera ayer. "Venía como cuchillo en ese año. Manolo me había separado unos meses antes de la Liguilla y yo me preparé, tenía una condición física envidiable. Me puse en chin...", recuerda quien fuera un fiero defensa lateral.

En esa Liguilla. "Ya me había echado a Donizete de Tecos, a Missael (Espinoza) de las Chivas, y antes de la final se me acercó Manolo: '¿Puedes con Julio Zamora?', me preguntó y yo le dije '¿qué? Me lo como vivo'".

Pero Lapuente algo desconfiaba: "Me mandó un video editado de Julio, me encerró en un cuarto pero ni lo vi, me dormí. Cuando me volvió a preguntar, yo ya estaba enojado. 'Si no confías en mí, pon a otro', y ya no me dijo nada".

En la última charla, antes del juego, Manolo Lapuente marcó la pauta del juego. "Sólo dijo: 'Se van a jugar dos partidos: el Cuchillo contra Zamora y Necaxa contra Cruz Azul. Ambos los tenemos que ganar'".

Cruz Azul en esos momentos, "traía la imagen de la Virgen de Guadalupe, pidiéndole el título, nosotros dijimos, no le vamos a pedir nada, le vamos a ofrecer el título a ella, y nos los dio".

Llegó el momento del partido y el 'Cuchillo' rememoró el juego.

"La estrategia era sencilla. Julio era un tipo muy inteligente, cuando le llegaba el balón, te aventaba la cadera, te desplazaba, y cuando te recuperabas ya iba centrando a (Carlos) Hermosillo y gol. Yo le varié la marca. Le salía por la derecha, por la izquierda, lo empujaba a que se fuera hacia el centro del campo y ahí se le hizo más difícil, pues no podía desbordar. Le agarré la distancia".

Efraín Herrera secó a Julio Zamora en el primer juego, "y cuando vino el segundo, Manolo se me volvió a acercar: '¿Puedes con Zamora?', me volvió a preguntar. Ya ni le contesté y en el segundo juego Julio me retó, me escupió, me hizo de todo para sacarme de quicio, pero como a las mujeres, le mostré indiferencia y le gané".



Años después, el mismo Julio Zamora reconoció que esa marca "fue la mejor que me hicieron en mi carrera. El Cuchillo ni un faul me cometió".

Hoy Cruz Azul se mide al Necaxa, no es una final, es el repechaje del Clausura 2022. "Creo que sí se puede para Necaxa. Si fuera año y medio atrás, el Cruz Azul de esa época, ni el polvo les veían, a este no. El Jimmy sabe trabajar, no le importa no tener el balón, como en la época de Manolo, ellos tenían en 55% de posesión, nosotros 45, y en una jugada los matábamos. Creo que sí se puede".

