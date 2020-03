Liga de Campeones de la Concacaf, el título pendiente de Tigres

Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, está ocupado en que su equipo gane la Liga de Campeones de la Concacaf, para redondear los éxitos que ha tenido el equipo en los últimos 10 años.

“Este es el campeonato que nos está faltando para completar cosas muy positivas que hemos hecho durante 10 años; este título, que no hemos logrado en tres finales, ha sido por el cual nos han criticado, en cierto momento”, expuso el estratega.

Ferretti participó en la conferencia de prensa previa al partido que Tigres disputará ante New York City FC, para el cual ya demostró que va con todo, desde que dio a conocer la convocatoria de sus jugadores.

Si eso no fuera suficiente, el timonel precisó que va a poner a los mejores en su 11 inicial para salir con la victoria y que sus jugadores puedan ratificar el próximo martes el pase a la semifinal.

Su afán por ganar la Concacaf es tan grande que dijo que dedica el 99 por ciento de su interés en obtenerla, por encima de la Liga.

