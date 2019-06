Las emotivas dedicatorias al 'Niño' Torres tras su retiro

La noticia del retiro de Fernando Torres como futbolista recorrió rápido por el mundo, figuras y exfiguras del balompié internacional dedicaron mensajes y recordaron buenas memorias del ahora exdelantero español.

Desde compañeros en la selección ibérica, en el Atlético de Madrid, Chelsea y Liverpool, mandaron tuits o fotografías en Instagram en honor al 'Niño', quien cuelga los botines después de ganar un Mundial, dos Eurocopas, una Champions League y una Europa League, entre otros.

One off the best You gave us 18 years of football pleasure, enjoy your retirement amigo Fernando @Torres! pic.twitter.com/c4l19f6ZJG

— Dirk Kuyt (@Kuyt) 21 de junio de 2019