¿Las Chivas también castigaron al ‘Chicote’ Calderón?

Aunque no se hizo tanto escándalo como con ellos, Alexis Vega y Uriel Antuna no son los únicos jugadores a los que la directiva del Guadalajara tiene en la mira por no saber comportarse fuera del campo en tiempos de pandemia. Cristian Calderón es seguido muy de cerca por algunas situaciones.

El sábado, contra el Pachuca, el Chicote era opción de cambio para Víctor Manuel Vucetich, cuyo equipo adolecía falta de profundidad, justo lo que el chico del cabello oxigenado podría aportar, pese a que su posición nominal es lateral izquierdo.

En el debut del Rey Midas, Calderón salió de la banca para hacer el gol de la victoria, y ahora no fue utilizado. De hecho, será enviado al Tapatío para “tomar ritmo”. Parece más un castigo disfrazado.

PUEDES VER: Carlos Salcedo, de vacaciones y fiesta en Cancún; ignora medidas de sanidad