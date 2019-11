La venta del Guadalajara es un tema de siempre, sin embargo, ahora con Amaury Vergara al cargo del Rebaño, la respuesta sigue siendo negativa, ahora teniendo una promesa de por medio.

El presidente rojiblanco afirmó de nueva cuenta que el club no está a la venta, asumiendo un compromiso sentimental con su padre, Jorge Vergara, quien falleció la semana pasada. Aunque no quiso decir de que trata su promesa, no dudó en refrendar su compromiso con la institución rojiblanca.

“Yo le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar y no pienso irme a otro lado sin cumplírsela. Es algo muy importante para mí. Chivas no esta a la venta y hoy estamos más comprometidos que nunca con esta institución y su afición. Cuando la cumpla se las voy a decir”.

Jorge Vergara dejó una marca imborrable, algo que le ayudará a Amaury a poder continuar con la inercia de éxitos que cosechó su padre al frente del Rebaño. El cariño especial que le han tomado al equipo, da una dosis más grande de convencimiento para regresar a Chivas a los primeros lugares.

“Les puedo decir que hoy estamos más comprometidos que nunca con este club. Con el amor que le tenemos durante tantos años, hoy más que nunca estoy convencido de lo que puedo aportarle a este club, obviamente con la primicia, el legado y las enseñanzas que mi padre me dejó”.



Solo impuse a Marchesín: Peláez

Uno de los fichajes que más revolucionó el mercado, de cara al Clausura 2017, fue el arribo de Agustín Marchesín a las águilas del América, con Ricardo Peláez al mando de la dirección deportiva, en algo que llegó a dividir a la afición azulcrema.

Durante su presentación oficial como director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez habló sobre la conformación del plantel y el tiempo que llevan trabajando en refuerzos, dando vuelta al pasado y admitiendo que, en su etapa con América, fue la única vez que impuso un jugador al técnico, caso de Agustín Marchesín.

“Solamente una vez como director deportivo he impuesto un jugador, que fue el caso de Marchesín, por circunstancias de edad. De ahí en más, todas las contrataciones que me ha tocado hacer han sido con el aval del técnico, sin imponerlo yo a él, pero tampoco permitiendo que el me lo imponga a mí”.

La responsabilidad como director deportivo será cuidar la economía del Rebaño, para evitar situaciones que ya ha vivido.

“Yo debo ser muy cuidadoso con los jugadores que vienen para cuidar el presupuesto de la institución y me ha sucedido”.