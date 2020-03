La Liga MX llena de escándalos de futbolistas

Las pruebas son irrefutables.

En el futbol mexicano un porcentaje de los futbolistas son irresponsables, y no saben cómo manejar la fama y la fortuna que corre por sus manos.

Lo sucedido con sucedido Renato Ibarra, jugador del América, es una muestra más, pues en estas últimas semanas los escándalos de los jugadores de futbol abundan.

Ibarra fue detenido junto con familiares ayer por la noche, después de que fuera acusado de golpear a su esposa y cuñada. Se habla de una fiesta en la cual circuló el alcohol. La pareja de Renato se encuentra en el hospital por peligro a un aborto ya que está embarazada de diez semanas.

Hace apenas cuatro días la modelo tapatía Giovana Valdatti, acusó al jugador de Atlas, Luciano Acosta, de amedrentarla vía terceros para evitar que expusiera su relación. La modelo es conocida en Guadalajara por mantener relaciones con distintos futbolistas de distintos equipos.

Atlas se ha mantenido en silencio sobre está situación.

Y en Chivas, apenas la semana pasada se anunció el castigo de Uriel Antuna y Cristian Calderón, el primero por haber sido evidenciado por una revista de espectáculos, cuando molestaba a una actriz evidentemente pasado de copas. Calderón fue sancionado por salir de fiesta después de una derrota del club.

Pruebas irrefutables de que los futbolistas no saben cómo aprovechar su tiempo o mejor dicho, como no evidenciarlo. Como figuras públicas su posición es más frágil y estos no hace mucho por cuidarla.