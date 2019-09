A la directiva de Cruz Azul le importó poco la Leagues Cup

La directiva de Cruz Azul no mostró mucho interés en la final de la Leagues Cup. Primero, al no viajar a Las Vegas para acompañar al equipo en la disputa de este título; y segundo al no felicitarlos a su llegada a México.

Así se comprobó este domingo, cuando Víctor Garcés, vicepresidente del club, afirmó que apenas iban a ver a los jugadores, minutos antes de su encuentro ante Pumas en el estadio Olímpico Universitario.



#Video Llega Víctor Garcés, segundo vicepresidente del @CruzAzulCD , al estadio Olímpico Universitario pic.twitter.com/xBN0gDoD0Y — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 22, 2019

De la misma forma se observó a Guillermo Álvarez en uno de los palcos de los inmueble, en donde trascendió que estuvo en los vestidores para darle un mensaje a los futbolistas de Cruz Azul.

La ausencia de los directivos en estos momentos es notoria. Ni siquiera en la foto que se tomó toda la plantilla tras el título de la Leagues Cup figuraron.