Juan Reynoso considera que la lesión de Charly Rodríguez fue "una patada con mala intención"

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, espera que Carlos Rodríguez pueda regresar para la Liguilla del torneo, después de haber sufrido una fisura en el peroné de la pierna derecha.

“Lamentable lo de Carlos, ojalá que el tiempo de recuperación estimado se cumpla y nos pueda acompañar a la Liguilla”.



Pero lo que realmente le preocupa, es que piensa que la patada de Jefferson Intriago a Rodríguez, fue con mala intención.

“Me preocupa que la jugada no la dimensionaron (los árbitros encabezados por Erick Yair Miranda) como la vimos. El golpe no fue para cortar una jugada, y no estoy para acusar, pero nos queda de frente y es claro para los que jugamos, que fue una patada con mala intención y ojalá no se repita eso”.

Aunque Cruz Azul no lo ha anunciado, se habla de que pedirá la inhabilitación de Jefferson Intriago del Mazatlán, quien causó esa lesión.

